Lo spot di Marotta a reti unificate sulla vendita di San Siro a Inter e Milan Poi la minaccia | Se non si risolve andremo via da Milano

“C’è il rischio di lasciare Milano, assolutamente sì”. Con questa minaccia il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha chiuso il suo appello per la vendita di San Siro ai privati, ovvero ai due club. Proprio nella settimana in cui il Consiglio Comunale di Milano è chiamato a votare la delibera confezionata dalla Giunta Sala per la vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, ecco che Marotta ha deciso di presentarsi davanti ai microfoni di Rai, Dazn e Sky. Praticamente, uno spot “a reti unificate ” (anche se in momenti diversi, prima e dopo la partita tra i nerazzurri e il Sassuolo) per promuovere le ragioni del sì alla demolizione del Maezza per costruire un nuovo stadio in mano ai privati, con intorno una marea di metri cubi di cemento, tra centro commerciale, hotel e uffici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

