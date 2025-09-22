Lo spot di Marotta a reti unificate sulla vendita di San Siro a Inter e Milan Poi la minaccia | Se non si risolve andremo via da Milano

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“C’è il rischio di lasciare Milano, assolutamente sì”. Con questa minaccia il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha chiuso il suo appello per la vendita di San Siro ai privati, ovvero ai due club. Proprio nella settimana in cui il Consiglio Comunale di Milano è chiamato a votare la delibera confezionata dalla Giunta Sala per la vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, ecco che Marotta ha deciso di presentarsi davanti ai microfoni di Rai, Dazn e Sky. Praticamente, uno spot “a reti unificate ” (anche se in momenti diversi, prima e dopo la partita tra i nerazzurri e il Sassuolo) per promuovere le ragioni del sì alla demolizione del Maezza per costruire un nuovo stadio in mano ai privati, con intorno una marea di metri cubi di cemento, tra centro commerciale, hotel e uffici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lo spot di marotta a reti unificate sulla vendita di san siro a inter e milan poi la minaccia se non si risolve andremo via da milano

© Ilfattoquotidiano.it - Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: “Se non si risolve, andremo via da Milano”

In questa notizia si parla di: spot - marotta

Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan.

Il Sì a reti unificate, uno spot gratis da 2 milioni di euro - Venti passaggi al giorno per sette giorni (per ora) fanno circa due milioni di euro, se parlassimo di spot pubblicitari. Come scrive ilmanifesto.it

Il Mussolini di Luca Marinelli monopolizza la tv, lo spot a reti unificate: “Anche voi diventerete fascisti” - 45 è andato in onda il promo di M – Il figlio del secolo (dal 10 gennaio su Sky e NOW) contemporaneamente su tutti ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spot Marotta Reti Unificate