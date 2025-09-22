Lo spot di Marotta a reti unificate sulla vendita di San Siro a Inter e Milan Poi la minaccia | Se non si risolve andremo via da Milano
“C’è il rischio di lasciare Milano, assolutamente sì”. Con questa minaccia il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha chiuso il suo appello per la vendita di San Siro ai privati, ovvero ai due club. Proprio nella settimana in cui il Consiglio Comunale di Milano è chiamato a votare la delibera confezionata dalla Giunta Sala per la vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan, ecco che Marotta ha deciso di presentarsi davanti ai microfoni di Rai, Dazn e Sky. Praticamente, uno spot “a reti unificate ” (anche se in momenti diversi, prima e dopo la partita tra i nerazzurri e il Sassuolo) per promuovere le ragioni del sì alla demolizione del Maezza per costruire un nuovo stadio in mano ai privati, con intorno una marea di metri cubi di cemento, tra centro commerciale, hotel e uffici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: spot - marotta
Marotta: "Questo è il derby d'Italia, spero che sia veramente uno spot per il calcio al di là del risultato. Su chi punto quest'anno tra i nuovi? Piero Ausilio e Baccin sono molto bravi a scegliere i giocatori. Credo che Pio Esposito e Sucic, per anagrafe ma anche p - facebook.com Vai su Facebook
? Marotta: "Questo è il derby d'Italia, spero che sia veramente uno spot per il calcio al di là del risultato. Su chi punto quest'anno tra i nuovi? Piero Ausilio e Baccin sono molto bravi a scegliere i giocatori. - X Vai su X
Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan.
Il Sì a reti unificate, uno spot gratis da 2 milioni di euro - Venti passaggi al giorno per sette giorni (per ora) fanno circa due milioni di euro, se parlassimo di spot pubblicitari. Come scrive ilmanifesto.it
Il Mussolini di Luca Marinelli monopolizza la tv, lo spot a reti unificate: “Anche voi diventerete fascisti” - 45 è andato in onda il promo di M – Il figlio del secolo (dal 10 gennaio su Sky e NOW) contemporaneamente su tutti ... Si legge su fanpage.it