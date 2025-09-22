Lo sport protagonista nel centro storico genovese | tornano le Caruggiadi

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 25 a domenica 28 settembre arriva nel centro storico genovese la seconda edizione delle “Caruggiadi”, il progetto (a cura del Comune di Genova con il sostegno economico di Fondazione Carige) in cui lo sport diventa protagonista assoluto a titolo gratuito, trasformando a rotazione gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - protagonista

America’s Cup 2027, la scuola protagonista: opportunità uniche di formazione e orientamento per gli studenti delle filiere tecnologico-professionali tra vela, innovazione e cultura dello sport

Sport in tv oggi mercoledì 30 luglio: Italia protagonista nel nuoto e nel tennis

Sport protagonista a Palazzo San Giorgio, premiate le eccellenze reggine: i nomi

Lo sport protagonista nel centro storico genovese: tornano le Caruggiadi; Terre Tagliamento Festival: lo sport protagonista; Caruggiadi, lo sport protagonista nel centro storico per 4 giornate.

sport protagonista centro storicoLo sport protagonista nel centro storico genovese: tornano le Caruggiadi - Da giovedì 25 a domenica 28 settembre arriva nel centro storico genovese la seconda edizione delle “Caruggiadi”, il progetto (a cura del Comune di Genova con il sostegno economico di Fondazione Carige ... Come scrive genovatoday.it

sport protagonista centro storicoSport Day City, il centro storico si Canicattini diventa una grande palestra all’aperto - Massiccia la partecipazione allo Sport Day City 2025,che ha coinvolto 160 città del benessere in Italia. Si legge su siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Protagonista Centro Storico