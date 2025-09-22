Lo sport perugino in lutto | morto Paolo Riccini Ricci storico presidente della Libertas Rari Nantes

Perugia e il mondo dello sport in lutto per la morte di Paolo Riccini Ricci, storico dirigente della Libertas Rari Nantes."A volte le parole non bastano per esprimere il dolore. Oggi la nostra famiglia, la famiglia della Libertas Rari Nantes Perugia, è sconvolta e affranta per l'improvvisa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: sport - perugino

Sport, natura, arte e territorio. Ecco la “Camminata del Perugino"

La #Camminata del #Perugino torna tra #sport e #cultura #CittàdellaPieve #Festival #natura #umbria - facebook.com Vai su Facebook

Lo sport perugino in lutto: morto Paolo Riccini Ricci, storico presidente della Libertas Rari Nantes; Lutto a Perugia, morto a 29 anni Michele D’Agostino, medico del settore giovanile biancorosso; Calcio, addio all'ex difensore Enrico Luigi Lanzi.

Lutto per lo sport italiano: è morto l'atleta di orienteering Mattia Debertolis - Il giovane atleta, nato a Trento nel 1996, è morto in Cina nell'ospedale di Chengdu, dove era stato ... Da corrieredellosport.it