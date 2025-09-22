Lo Spoleto va a valanga Nuova Alba travolta
SPOLETO 5 NUOVA ALBA 1 SPOLETO: Antonini 6, Gigliotti 6,5, Ciucci 6,5 (1’st Benedetti L.), Fapperdue 6,5, Boninsegni 7, Fabris 7 (16’st Canalicchio), Rosignoli 7 (16’st Bartolini), Colarieti 7,5, Tramontano 6,5, Paun 6,5 (5’st Formichetti), Kola 7,5 (24’st Balzamo). A disp: Meriggioli, Pannaccio, Zinni, Luparini. All: Cavalli. NUOVA ALBA: Bazzucchi 5, Miccioni 5, Perri 5, Sisani 5 (15’st Trofa), Minelli 5, Ricci 5,5, Silvestri 5 (30’st Valigi), Dolcini 5, Benedetti 5 (1’st Tempesta), Faraghini 5, Bettiol 5. A disp: De Vincenzi, Tosti, Giordano, Panichella, Rellini, Mosconi, Valigi. All: Grilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spoleto - valanga
Lo Spoleto va a valanga. Nuova Alba travolta.
