Lo spirito di Diego al Maradona | Gianinna e Claudia in tribuna per la sfida che vale la vetta

Il ritorno della famiglia Maradona: Gianinna e Claudia in tribuna per Napoli-Pisa. In una serata già carica di attesa, con un Maradona vestito a festa per spingere il Napoli verso la vetta, ci sarà un'emozione in più. Un filo diretto con la storia, un omaggio che viene dal cuore. Sugli spalti, siederanno due ospiti specialissime: Gianinna Maradona, la figlia del Diez, e Claudia Villafane, sua ex moglie e compagna di una vita. La loro presenza allo stadio, nella tribuna che porta il nome del padre e del marito, non è casuale. È un gesto d'amore, un modo per ribadire che l'eredità di Diego vive nel cuore di questa città e nella passione del suo popolo.

