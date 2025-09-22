Lo sciopero per Gaza paralizza l’Italia Salvini | vanno riviste le norme proclamati altri 44 nelle prossime settimane

Autobus fermi, treni cancellati, scuole chiuse. Il Paese si è svegliato in ostaggio di uno sciopero che nulla ha a che vedere con le condizioni di lavoro o con i salari. Cobas, Usb e sigle minori hanno scelto di sacrificare pendolari, studenti e lavoratori sull’altare di Gaza. Il risultato? L’Italia piegata da un’agenda politica che trasforma lo sciopero, strumento nato per difendere i diritti, in un corteo ideologico che colpisce proprio chi al contrario dovrebbe tutelare. Salvini: ragioniamo su una revisione sulle norme. “Stiamo lavorando al massimo per offrire un servizio pressoché normale. Nelle prossime settimane sono proclamati 44 scioperi, 23 a livello nazionale su cui non possiamo intervenire e 21 a livello locale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

