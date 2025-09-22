Lo sciopero per Gaza nelle piazze da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia

(Adnkronos) – Da Livorno a Torino passando per Bologna e Genova, è iniziata in tutta Italia la mobilitazione per lo sciopero generale in solidarietà con Gaza che ha già bloccato il Paese tra stop a treni, trasporti e scuole. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, manifestazioni nelle piazze, cortei, studenti in marcia ma anche . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Milano, sciopero per Gaza: chiude la M4. Già centinaia di manifestanti in piazza https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/milano_sciopero_generale_gaza_oggi_treni_bus_metro-424861839/?ref=twhl… - X Vai su X

"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Torino manifestazioni in tutta Italia; Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Corteo studentesco partito da piazza Arbarello a Torino; L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore.

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Torino manifestazioni in tutta Italia - Questa mattina a Bologna sono stati bloccati gli accessi principali del Rettorato, nello specifico Giurisprudenza e Matematica. Si legge su adnkronos.com

Manifestazione per Gaza, a Genova folla in presidio nonostante l’allerta - Nonostante l’allerta meteo, gli scrosci di pioggia e la chiusura delle scuole, a Genova una folla di persone con cartelli e bandiere della Palestina si è riunita davanti alla sede di Music for Peace, ... Lo riporta genova.repubblica.it