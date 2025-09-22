Lo sciopero per Gaza | metro 4 chiusa a Milano disagi e ritardi a Roma A Torino gli studenti bloccano il campus
Scioperi nei trasporti e nelle scuole. Con modalità e piattaforme differenti. Da un lato la Cgil, dall’altro l’Usb. Che con Adl Cobas e Cub ha proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. Lo stop è stato indetto a livello nazionale e riguarderà trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali. «Tra le tante piazze convocate, quasi 80, anche quella di Roma, dalle ore 11 a Piazza dei Cinquecento: ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone», spiega l’Usb. Lo sciopero per Gaza. In quanto «nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, contro le complicità del governo Meloni con lo stato di Israele, per fermare guerra e corsa al riarmo», spiega ancora il sindacato. 🔗 Leggi su Open.online
Milano, sciopero per Gaza: chiude la M4. Già centinaia di manifestanti in piazza
