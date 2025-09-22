Lo sciopero per Gaza a Milano finisce in guerriglia | scontri alla stazione centrale
La stazione centrale di Milano è stata presa d'assalto da una parte dei manifestanti che oggi hanno scioperato per chiedere la fine della guerra a Gaza. Un gruppo di persone ha fatto irruzione nella stazione lanciando fumogeni e gli agenti hanno risposto con alcune manganellate. La polizia è riuscita a sgomberare la stazione con un fitto lancio di lacrimogeni. La stazione è stata chiusa e gli scontri si sono spostati verso l'esterno, con alcune centinaia di persone che sono ancora nel lungo viale che porta alla stazione. La circolazione delle auto verso la stazione è bloccata e tutti i commercianti hanno abbassato le saracinesche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video) https://ift.tt/3t6Zz9P - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero per Gaza a Milano finisce in guerriglia: scontri alla stazione centrale; Milano si mobilita per Gaza: migliaia di persone in strada per la Palestina; Sciopero per Gaza: scontri a Bologna e a Milano, in 30mila a Roma al grido di Blocchiamo tutto.
Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Segnala fanpage.it
Manifestazione per Gaza: a Milano la pioggia non ferma le migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale - Da Cadorna alla stazione Centrale hanno marciato migliaia di persone. Si legge su wired.it