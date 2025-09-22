Lo hanno detto… Mara Venier e Teo Mammucari il siparietto con provocazione a Domenica In

La 50ª edizione di Domenica In ha preso il via il 21 settembre su Rai1, un ritorno atteso che ha confermato, come già noto, Mara Venier al timone. L’attenzione era rivolta soprattutto alle novità promesse per questa stagione, a partire dalla presenza di co-conduttori accanto alla padrona di casa. Tra loro, Teo Mammucari ha avuto un ruolo centrale con uno spazio dedicato. Proprio durante la sua conduzione è scoppiato un caso che ha subito acceso commenti e discussioni. La rinnovata formula del programma ha portato un nuovo gioco in studio, affidato a Mammucari, che ha portato ritmo e ironia al pomeriggio televisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

