Una vacanza diventata tragedia, una bottiglia di limoncello trasformata in veleno. È ancora avvolta da troppe ombre la morte di Greta Marie Otteson, 33 anni, e del suo fidanzato 36enne, avvenuta a Hoi An, in Vietnam, dopo aver consumato un liquore al limone. L’episodio risale a oltre due anni fa, ma le indagini sono ancora in corso. La famiglia delle vittime continua a chiedere giustizia e trasparenza. Il limoncello era stato acquistato in un ristorante italiano molto frequentato dai turisti, il “Good Morning Vietnam”, e poi regalato dai genitori di Greta alla coppia. La bottiglia, apparentemente innocua, era stata prodotta in modo artigianale, ma secondo le analisi contaminata da metanolo, una sostanza tossica e non destinata all’uso alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Lo hanno bevuto, poi sono morti". La tragedia di una giovane coppia: cos'era successo poco prima