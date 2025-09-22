Lo hanno bevuto poi sono morti La tragedia di una giovane coppia | cos’era successo poco prima
Una vacanza diventata tragedia, una bottiglia di limoncello trasformata in veleno. È ancora avvolta da troppe ombre la morte di Greta Marie Otteson, 33 anni, e del suo fidanzato 36enne, avvenuta a Hoi An, in Vietnam, dopo aver consumato un liquore al limone. L’episodio risale a oltre due anni fa, ma le indagini sono ancora in corso. La famiglia delle vittime continua a chiedere giustizia e trasparenza. Il limoncello era stato acquistato in un ristorante italiano molto frequentato dai turisti, il “Good Morning Vietnam”, e poi regalato dai genitori di Greta alla coppia. La bottiglia, apparentemente innocua, era stata prodotta in modo artigianale, ma secondo le analisi contaminata da metanolo, una sostanza tossica e non destinata all’uso alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità; Ventuno morti in India dopo aver bevuto liquore illegale; Oltre 20 morti in India dopo aver bevuto del liquore illegale.
