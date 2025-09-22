Lo chiameremo Fedal Tour | Federer vuole tornare a giocare con Nadal Poi attacca il tennis omologato | Così la finale sarà sempre Sinner-Alcaraz

C’è chi ama la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi invece è nostalgico e pensa ancora a quella tra Roger Federer e Rafa Nadal. C’è chi vorrebbe tornare al passato e chi invece si gode il dualismo del presente. Federer vuole però mettere d’accordo tutti. Come? Creando un Fedal Tour, un match itinerante tra lui e Nadal. “ Ultimamente ho giocato molto, sto cercando di mantenermi in forma. E so che Rafa è aperto all’idea di giocare un po’ a tennis. Magari potremmo organizzare un tour “, ha dichiarato il campione svizzero a NCBC durante la Laver Cup, torneo di cui è ambasciatore. “Magari potremmo creare un tour, potremmo chiamarlo Fedal Tour. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lo chiameremo Fedal Tour”: Federer vuole tornare a giocare con Nadal. Poi attacca il “tennis omologato”: “Così la finale sarà sempre Sinner-Alcaraz”

“Lo chiameremo Fedal Tour”: Federer vuole tornare a giocare con Nadal.

