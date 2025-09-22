Un profilo social che oggi si è trasformato in un memoriale pieno di ricordi, immagini e messaggi d’amore. Quello di Giacomo Zamparo, 43 anni, è il volto di un uomo che aveva fatto del base jumping molto più di una passione: era il suo modo di vivere. Il 21 settembre il suo volo dal Monte Mezza, in Valsugana, si è trasformato in tragedia. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, a valle, dopo ore di ricerche. Sui suoi social, Giacomo aveva raccontato la sua vita sospesa tra cielo e roccia. I video dei lanci si susseguono uno dopo l’altro: panorami mozzafiato, salti dalle Dolomiti, emozioni condivise con amici altrettanto appassionati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Lo abbiamo trovato così". La tragedia di Giacomo, dopo ore di ricerche disperate