ll Liceo Artistico Lisippo tra i protagonisti del contest 800 – Otto secoli del Cantico

Tarantini Time Quotidiano Saranno anche gli studenti ed ex studenti del Liceo Artistico “Lisippo” – oggi divenuto terzo plesso del Polo Liceale De Sanctis-Galilei di Manduria – a salire sul palco dell’evento inaugurale della rassegna “ Sora Nostra Madre Terra – Discorsi sul futuro del pianeta ”, che si terrà mercoledì 24 settembre alle ore 19:30 nel Chiostro di San Francesco. L’iniziativa è promossa dal Convento dei Frati Minori di Manduria, con il patrocinio della Città di Manduria e in collaborazione con numerose realtà culturali e ambientaliste, ed è dedicata alla riflessione sul Cantico delle Creature di San Francesco a ottocento anni dalla sua composizione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

