Livorno tenta di uscire dal supermercato con 2mila euro di merce non pagata | arrestato
Un 32enne di origini laziale è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato commesso all’interno di un supermercato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si sarebbe introdotto nell'attività in cui si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, ammontanti a un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - tenta
Livorno, tenta di adescare due bambine in un condominio e al parco: 50enne livornese in carcere
Livorno, tenta la truffa del finto carabiniere ma la vittima è un ex militare che lo smaschera: 17enne denunciato
Livorno, tenta la truffa del finto carabiniere ma l'anziano è un ex militare che lo smaschera: 17enne denunciato
Livorno - Tenta di investire un poliziotto della municipale: caccia all'auto in fuga - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, tenta di uscire dal supermercato con 2mila euro di merce non pagata: arrestato; Tenta di uscire dal supermercato con 2.000 di articoli non pagati, arrestato; Fiorentina, nasconde generi alimentari nello zaino e tenta di uscire dal Lidl senza pagare: fermato e denunciato.
Tenta di sottrarre merce per 2mila euro al supermercato: 32enne in manette - Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe introdotto nel superme ... Come scrive msn.com