Dopo aver perso il Community Shield, vinto dal Crystal Palace ai rigori, solo vittorie per il Liverpool, sei per la precisione, delle quali una in Champions League contro l’Atletico Madrid, mentre l’inizio di stagione del Southampton in Championship ha lasciato molto a desiderare. Solo una vittoria nelle prime giornate infatti per i Saints, che sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Southampton (EFL Cup, 23-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici