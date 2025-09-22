Liverpool e United all’assalto di Bremer | la Juve alza il muro
La notizia rimbalza con insistenza: Liverpool e Manchester United preparano l’assalto a Gleison Bremer, 1997, colonna della Juventus e della Seleção. Quando? Tra gennaio e giugno, con offerte pronte a sfidare il mercato. Dove nasce il caso? Dal suo impatto in questa prima parte di stagione: il brasiliano è tornato cardine della difesa a tre, e la sua assenza a Verona ha evidenziato quanto valga nei delicati equilibri bianconeri. Perché ora? I top club di Premier League, notoriamente senza problemi di budget, lo hanno messo in cima alla lista. La Juve, però, ha già tracciato la linea: resistere, perché Bremer è il perno tecnico e mentale del reparto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
