LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cremonese 0-0 | ha inizio il match!
Quinta giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Cremonese, di scena allo Stadio “G.Piccolo” di Cercola. Primo tempo. 11? – Ingenuità di Gambardella, impreciso in fase di costruzione. La ripartenza degli ospiti viene ben arginata dalla difesa azzurra. 8? – Subito una grande occasione per il Napoli, pericoloso con De Chiara: il centrocampista riceve palla da Raggioli ma non riesce a spedire in rete da posizione ravvicinata. 1?- Ha inizio il match! Primo possesso per il Napoli. Napoli Cremonese – SpazioNapoli Di seguito le formazioni ufficiali del match: NAPOLI: Pugliese; De Luca, Gambardella, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
primavera - napoli
