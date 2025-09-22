LIVE Musetti-Tabilo ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | in palio il titolo e un sorpasso nel ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo che si giocheranno il titolo dell’A TP 250 di Chengdu, con il nostro azzurro che partirà favorito nell’incontro che potrebbe consegnarli due traguardi importanti: infatti, oltre il primo titolo di una stagione già molto positiva, il toscano affronta il cileno anche per ottenere i punti necessari per superare in classifica Alexander De Minaur, raggiungendo l’ottava posizione nel ranking ATP. Il percorso di Musetti nel torneo, partito dal secondo turno grazie al bye al primo, è iniziato con la vittoria su Dino Prizmic, battuto 2-1 (7-5, 3-6, 6-2), per poi affrontare e battere ai quarti di finale il georgiano Nikoloz Basilashvili con un secco 2-0 (6-3, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

