CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Segnaliamo le vittorie di Mattia Bellucci e di Matteo Arnaldi al primo turno di qualificazione dell’ATP 500 di Tokyo che inizierà nei prossimi giorni. I due tennisti azzurri hanno sconfitto rispettivamente il padrone di casa Uchiyama per 2-1 (7-5, 5-7, 7-5) e il connazionale Luca Nardi per 2-1 (6-0, 6-7, 6-3). Tra questa notte e la mattina di domani, Bellucci si giocherà l’ingresso in tabellone contro lo statunitense Quinn, mentre Arnaldi sfiderà l’esperto ungherese Fucsovics. 12.47 Musetti parte favorito, contro il russo naturalizzato kazako che dovrà esprimere il suo miglior tennis per cercare di mettere in difficoltà un giocatore come il secondo italiano al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!