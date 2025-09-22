LIVE Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | sfida al naturalizzato kazako per la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dell’ ATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). Quest’anno il toscano vuole rifarsi, con l’obiettivo di rigiocare la finale, per vincerla. Il percorso di Musetti nel torneo è iniziato direttamente dal secondo turno, grazie al bye dovuto alla sua classifica che lo ha reso prima testa di serie nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
