LIVE Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | manca ancora un match prima dell’ingresso in campo dell’azzurro!

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato l’incontro tra JohnsonKrajicek e KirkovStevens, con quest’ultimi che accedono alla fine che affronteranno FrantzenHaase, visto che questa mattina hanno vinto 2-0 (6-2, 6-4). Prima del match tra Musetti e Shevchenko, toccherà a Nakashima e Tabilo giocarsi il primo posto valido per la finale. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dellATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: musetti - shevchenko

