LIVE Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | manca ancora un match prima dell’ingresso in campo dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato l’incontro tra JohnsonKrajicek e KirkovStevens, con quest’ultimi che accedono alla fine che affronteranno FrantzenHaase, visto che questa mattina hanno vinto 2-0 (6-2, 6-4). Prima del match tra Musetti e Shevchenko, toccherà a Nakashima e Tabilo giocarsi il primo posto valido per la finale. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dell’ ATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - shevchenko
ATP Chengdu 2025, Musetti ritrova Basilashvili nei quarti. Avanzano Daniel e Shevchenko
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
#ATPChengdu, oggi #Musetti-#Shevchenko in semifinale. La sfida inizierà non prima delle 13 italiane, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW - X Vai su X
MUSETTI IN SEMIFINALE! Lorenzo conquista la vittoria ai quarti di finale anche contro Nikoloz Basilashvili, prendendosi la rivincita dopo essere stato estromesso dal georgiano a Wimbledon 2025 al primo turno! Musetti deve attendere il vincente della sf - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale; Musetti in semifinale: il programma su Sky; A che ora Musetti-Shevchenko oggi, ATP Chengdu 2025: orario semifinale, tv, streaming.
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale non prima delle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Segnala oasport.it
A che ora Musetti-Shevchenko oggi, ATP Chengdu 2025: orario semifinale, tv, streaming - Nella semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, ... Si legge su oasport.it