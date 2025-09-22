LIVE Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia della finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dell’ ATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). Quest’anno il toscano vuole rifarsi, con l’obiettivo di rigiocare la finale, per vincerla. Il percorso di Musetti nel torneo è iniziato direttamente dal secondo turno, grazie al bye dovuto alla sua classifica che lo ha reso prima testa di serie nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - shevchenko
ATP Chengdu 2025, Musetti ritrova Basilashvili nei quarti. Avanzano Daniel e Shevchenko
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
ATP Chengdu: Musetti troppo solido per Basilashvili, ora la semifinale con Daniel oppure Shevchenko - X Vai su X
MUSETTI IN SEMIFINALE! Lorenzo conquista la vittoria ai quarti di finale anche contro Nikoloz Basilashvili, prendendosi la rivincita dopo essere stato estromesso dal georgiano a Wimbledon 2025 al primo turno! Musetti deve attendere il vincente della sf - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: sfida al naturalizzato kazako per la finale; Musetti in semifinale: il programma su Sky; Musetti in semifinale all'Atp Chengdu 2025: Basilashvili ko 6-3, 6-3.
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. Segnala oasport.it
Musetti in semifinale all'Atp Chengdu: Basilashvili ko 6-3, 6-3 - 3 e conquistato la quinta semifinale della stagione (la prima su cemento). Da sport.sky.it