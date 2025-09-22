LIVE Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia della finale non prima delle 13.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dell’ ATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). Quest’anno il toscano vuole rifarsi, con l’obiettivo di rigiocare la finale, per vincerla. Il percorso di Musetti nel torneo è iniziato direttamente dal secondo turno, grazie al bye dovuto alla sua classifica che lo ha reso prima testa di serie nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - shevchenko
ATP Chengdu 2025, Musetti ritrova Basilashvili nei quarti. Avanzano Daniel e Shevchenko
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
Musetti-Shevchenko, oggi semifinale a Chengdu. Orario, precedenti, dove vederla in tv e streaming - X Vai su X
MUSETTI IN SEMIFINALE! Lorenzo conquista la vittoria ai quarti di finale anche contro Nikoloz Basilashvili, prendendosi la rivincita dopo essere stato estromesso dal georgiano a Wimbledon 2025 al primo turno! Musetti deve attendere il vincente della sf - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale; Musetti in semifinale: il programma su Sky; A che ora Musetti-Shevchenko oggi, ATP Chengdu 2025: orario semifinale, tv, streaming.
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale non prima delle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Segnala oasport.it
A che ora Musetti-Shevchenko oggi, ATP Chengdu 2025: orario semifinale, tv, streaming - Nella semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, ... Secondo oasport.it