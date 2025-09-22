CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 GAME, SET AND MATCH!! Lorenzo Musetti chiude il match con il rovescio incrociato vincente e raggiunge Tabilo in finale!! 0-40 MUSETTI É OVUNQUE!! Volée vincente e tre match point!! Seconda. 0-30 Passante in corsa bellissimo dell’azzurro che il kazako non riesce a gestire!! 0-15 Risposta profonda di Musetti e dritto in rete di Shevchenko!! Seconda palla per il kazako. 5-1 GAME MUSETTI!! Lorenzo recupera da 0-30 e si porta ad un game dalla finale contro Tabilo! Seconda palla. 40-30 Dritto potente di Musetti che Shevchenko non gestisce! 30-30 Prima palla vincente!! Game in parità! 15-30 Ottima volée del toscano!! 0-30 Ambizioso rovescio lungolinea di Musetti che però esce. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Shevchenko 6-3 6-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: azzurro in finale! Partita pazzesca del talento toscano!