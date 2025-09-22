CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per il kazako. 0-30 Passante delizioso di Musetti!! Shevchenko non riesce a gestirla e manda in rete la volée!! 0-15 Errore di rovescio in uscita dal servizio di Shevchenko!! 3-1 GAME MUSETTI!! Altro ottimo turno in battuta per l’azzurro che chiude con la prima vincente! Seconda. 40-15 Prima vincente dell’azzurro!! 30-15 Shevchenko tenta la risposta “alla Musetti” ma il lungolinea è largo!! Seconda. 15-15 Shevchenko vince un grande punto e chiama il pubblico, dopo l’ottima palla corta che Lorenzo non ha potuto raggiungere. Seconda. 15-0 Servizio e dritto per Musetti! 2-1 GAME SHEVCHENKO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Shevchenko 6-3 2-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: resiste il break dell’azzurro che vuole chiudere il match!