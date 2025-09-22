LIVE Musetti-Shevchenko 6-3 1-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per l’azzurro disastro del kazako!

22 set 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 0-15 RISPOSTA PAZZESCA DI MUSETTI!! 2-0 GAME MUSETTI!! L’azzurro conferma il break con un ace! 40-15 Vincente di dritto lungolinea per Musetti!! Seconda palla. 30-15 Palla corta di Musetti che Shevchenko raggiunge ma che non riesce a rigiocare!! 15-15 Servizio e dritto rischioso dell’azzurro che trova la riga! 0-15 Esce il dritto di Musetti. Seconda. 1-0 BREAK MUSETTI! Disastro di Shevchenko che butta in rete una volée facilissima che, insieme allo smash sbagliato e mandato in corridoio, permette all’azzurro di conquistare subito il break ad inizio secondo set! 30-40 ESCE ANCHE QUESTO SMASH! Prima palla break per Musetti! 30-30 LOB PAZZESCO DI MUSETTI!! 30-15 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

