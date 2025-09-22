LIVE Musetti-Shevchenko 5-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro trova il break nel primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-40 Esce il dritto del kazako! Seconda. 40-30 Ottimo dritto di Shevchenko. 30-30 Questa volta il kazako non sbaglia lo smash, ma Musetti lo aveva raggiunto: esce la sua difesa. 15-30 Vincente di dritto in corsa lungolinea di Musetti! Seconda. 15-15 ERRORE DEL KAZAKO!! Esce il suo smash!! 15-0 Esce la risposta di Musetti. Seconda palla. 13.36 Tutto rientrato, ma sarà una questione da tenere d’occhio! 13.35 Time out medico per Shevchenko! Sembra esserci un problema all’avanbraccio! 5-2 MUSETTI CONFERMA IL BREAK!! Prima vincente di Lorenzo che porta a casa il quinto game del suo set che ora cercherà di chiudere!! 40-0 In rete il dritto di Shevchenko!! Musetti sta accelerando!! 30-0 Dritto in cross che Shevchenko non controlla!! 15-0 Musetti resta freddo e chiude il punto dopo il recupero di Shevchenko!! 4-2 BREAK MUSETTI!!! Il passante di dritto di Musetti gli consegna il break!! 30-40 Risposta e dritto di Lorenzo!! Altra palla break!! 30-30 Secondo errore di dritto di fila per Shevchenko! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

