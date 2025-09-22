LIVE Musetti-Shevchenko 3-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo set l’azzurro cerca il break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Musetti resta freddo e chiude il punto dopo il recupero di Shevchenko!! 4-2 BREAK MUSETTI!!! Il passante di dritto di Musetti gli consegna il break!! 30-40 Risposta e dritto di Lorenzo!! Altra palla break!! 30-30 Secondo errore di dritto di fila per Shevchenko! Seconda. 30-15 Fuorigiri il dritto del kazako che non gestisce la risposta aggressiva di Musetti!! Seconda. 30-0 Prima vincente di Shevchenko. 15-0 Esce la risposta di Musetti, di pochissimo. 3-2 GAME MUSETTI!! Con delle ottime percentuali di servizio, Lorenzo porta a casa il terzo gioco facile del suo primo set ma manca il break! 40-15 Prima vincente di Musetti!! 30-15 Ottima risposta bloccata del kazako che mette in difficoltà l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
