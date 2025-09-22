LIVE Musetti-Shevchenko 1-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il match con l’azzurro a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 GAME MUSETTI!! Lorenzo chiude il primo, ottimo, game del suo match con una prima vincente!! 40-15 Doppio fallo, il primo del match. Seconda. 40-0 In rete la risposta del kazako!! Seconda. 30-0 Esce il dritto lungolinea di Shevchenko! Seconda. 15-0 Servizio e rovescio per Musetti! La partita dell’azzurro inizia con una seconda palla! INIZIA IL MATCH, SERVE MUSETTI! 13.07 Finisce il riscaldamento! Può iniziare il match! 13.04 Inizia il riscaldamento! 13.01 Musetti sarà il primo a servire! Shevchenko ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

