LIVE Musetti-Shevchenko 1-0 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | inizia il match con l’azzurro a caccia della finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 GAME MUSETTI!! Lorenzo chiude il primo, ottimo, game del suo match con una prima vincente!! 40-15 Doppio fallo, il primo del match. Seconda. 40-0 In rete la risposta del kazako!! Seconda. 30-0 Esce il dritto lungolinea di Shevchenko! Seconda. 15-0 Servizio e rovescio per Musetti! La partita dell’azzurro inizia con una seconda palla! INIZIA IL MATCH, SERVE MUSETTI! 13.07 Finisce il riscaldamento! Può iniziare il match! 13.04 Inizia il riscaldamento! 13.01 Musetti sarà il primo a servire! Shevchenko ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - shevchenko
ATP Chengdu 2025, Musetti ritrova Basilashvili nei quarti. Avanzano Daniel e Shevchenko
ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
#ATPChengdu, oggi #Musetti-#Shevchenko in semifinale. La sfida inizierà non prima delle 13 italiane, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW - X Vai su X
MUSETTI IN SEMIFINALE! Lorenzo conquista la vittoria ai quarti di finale anche contro Nikoloz Basilashvili, prendendosi la rivincita dopo essere stato estromesso dal georgiano a Wimbledon 2025 al primo turno! Musetti deve attendere il vincente della sf - facebook.com Vai su Facebook
Musetti diretta Atp Chengdu: segui la semifinale di oggi contro Shevchenko live; LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!; Musetti in semifinale: il programma su Sky.
LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: manca ancora un match prima dell’ingresso in campo dell’azzurro! - 20 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato l'incontro tra Johnson/Krajicek e Kirkov/Stevens, con ... Segnala oasport.it
Musetti diretta Atp Chengdu: segui la semifinale di oggi contro Shevchenko live - Lorenzo sfida il kazako nel torneo 250 cinese: in palio l'accesso alla finalissima. Da corrieredellosport.it