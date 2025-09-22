LIVE – Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Pisa | le parole del tecnico azzurro

Il Napoli vince contro il Pisa e vola in testa alla classifica di Serie A. 3-2 il risultato finale allo stadio Diego Armando Maradona, a segno Gilmour, Spinazzola e Lucca a sancire i tre punti dopo le reti di Nzola e Lorran per il Pisa. Di seguito la diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Napoli-Pisa. . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Pisa: le parole del tecnico azzurro

In questa notizia si parla di: conte - conferenza

LIVE Napoli, Conte in conferenza stampa alle 15.30

DIRETTA | La prima conferenza di Conte dal ritiro del Napoli: seguila live

LIVE – Napoli, segui la diretta della conferenza stampa di Conte

Niente conferenza pre-Pisa per mister Antonio Conte Pisanews Pisa Sporting Club - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliPisa, nessuna conferenza stampa per #Conte: il motivo - X Vai su X

LIVE – City – Napoli Conte presenta il match in conferenza stampa; LIVE – Fiorentina – Napoli Conte atteso in conferenza stampa; RILEGGI LIVE – Conte | Infortunio Lukaku? Fa parte del gioco stiamo trovando una soluzione Ci sarà da combattere.

RIVIVI LIVE – Antonio Conte in conferenza: “ Non ci sarà la perfezione ma faremo del nostro meglio. Guardiola? È il migliore” - L'esordio degli azzurri nella cosiddetta "competizione più bella" si avvicina. ilnapolionline.com scrive

LIVE – Manchester City-Napoli, segui la conferenza stampa di Conte e Di Lorenzo - Di Lorenzo: "Non c'è alcuna differenza nel modo in cui Conte prepara la partita, faremo sicuramente del nostro meglio, c'è voglia ed entusiasmo. Scrive iamnaples.it