13:50 Partito il ruandese Etienne Tuyziere. Inizia ufficialmente la cronometro mondiale maschile U23. 13:49 L'Italia schiera Alessandro Borgo e Lorenzo Finn per questa crono iridata. 13:46 Il primo a partire sarà Etienne Tuyizere (Ruanda), il corridore di casa scatterà alle 13.50 13:43 Sono tre le salite in programma quest'oggi: la prima, la Côte de Nyanza, sarà scalata nei due sensi opposti. La prima volta, dopo 8.3 km dalla partenza, sarà di 2.5 km al 5.8% medio. La secona volta, invece, l'ascesa misurerà 4.

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza della cronometro