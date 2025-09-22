LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | tutto pronto per la partenza della cronometro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 13:50 Partito il ruandese Etienne Tuyziere. Inizia ufficialmente la cronometro mondiale maschile U23. 13:49 L’Italia schiera Alessandro Borgo e Lorenzo Finn per questa crono iridata. 13:46 Il primo a partire sarà Etienne Tuyizere (Ruanda), il corridore di casa scatterà alle 13.50 13:43 Sono tre le salite in programma quest’oggi: la prima, la Côte de Nyanza, sarà scalata nei due sensi opposti. La prima volta, dopo 8.3 km dalla partenza, sarà di 2.5 km al 5.8% medio. La secona volta, invece, l’ascesa misurerà 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
