LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | primi corridori sul tracciato cresce l’attesa per Borgo e Finn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 14:28 Partito Pok Chin Kam (Macau), sono venti i corridori sul tracciato. 14:26 15:56.59 il tempo al primo intermedio di Jaka Marolt (Slovenia), che si porta in prima posizione. 14:23 LI You (Cina) fa registrare il miglior tempo al primo intermedio, con 16:11.87. 14:20 Etienne Tuyzere (Ruanda) passa dal secondo intermedio in 28:01.08. 14:17 Maxime Decomble (Francia), Adria Pericas (Spagna), Matthias Schwarzbacher (Slovacchia), Zac Marriage (Australia), Callum Thorlney (Gran Bretagna) e Lorenzo Finn (italia) sono i candidati principali per una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

