LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | primi corridori sul tracciato cresce l’attesa per Borgo e Finn
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 14:28 Partito Pok Chin Kam (Macau), sono venti i corridori sul tracciato. 14:26 15:56.59 il tempo al primo intermedio di Jaka Marolt (Slovenia), che si porta in prima posizione. 14:23 LI You (Cina) fa registrare il miglior tempo al primo intermedio, con 16:11.87. 14:20 Etienne Tuyzere (Ruanda) passa dal secondo intermedio in 28:01.08. 14:17 Maxime Decomble (Francia), Adria Pericas (Spagna), Matthias Schwarzbacher (Slovacchia), Zac Marriage (Australia), Callum Thorlney (Gran Bretagna) e Lorenzo Finn (italia) sono i candidati principali per una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale della cronometro femminile U23 - - X Vai su X
Iniziano col botto i Mondiali di Ciclismo in Ruanda. Nella prova a cronometro la grande attesa per la sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar ha visto il Campione Olimpico di Parigi 2024 dare una sonora lezione al campione sloveno. Nella cronometro ind - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Venturelli! Crono U23 femminile dominata dalla britannica Backstedt; LIVE! Tocca alle crono U23: l'Italia vuole sbloccare il medagliere con Venturelli.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo ... Come scrive oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Riporta oasport.it