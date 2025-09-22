LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | Marolt in testa partito Borgo! Attesa per Finn ed i big
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 15.18 Secondo tempo per Paul Fietzke. Il tedesco è transitato in 15.35, 90 con un ritardo di 38? da Gajdulewicz. 15.16 Il polacco ha chiuso in terza posizione la cronometro dei campionati nazionali della Polonia terminando alle spalle di Konrad Waliniak e Patryk Goszczurny 15.14 Continua la grande gara di Mateusz Gajdulewicz! Il polacco transita al secondo intermedio con 1? 40? di vantaggio su Marolt ed il tempo di 25.33, 59 15.12 Ricordiamo che Jarno Widar ha scelto di non partecipare a questa cronometro. 🔗 Leggi su Oasport.it
