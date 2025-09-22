LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | Lorenzo Finn cerca un risultato di prestigio nella cronometro U23 dalle 13.50
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro mondiale maschile U23 2025 in Ruanda. Il percorso odierno prevede 31.2 km con la partenza dalla BK Arena e l’arrivo al Convention Centre, entrambe a Kigali. Il percorso della crono iridata prevede 460 metri di dislivello con la stessa salita, la Côte de Nyanza, che viene scalata nei due sensi opposti. La prima volta l’ascesa inizia a 8.3 km dalla partenza, misura 2.5 km al 5.8% medio. La seconda volta, invece, la scalata comincia a 16 km dal traguardo, ed è lunga 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Iniziano col botto i Mondiali di Ciclismo in Ruanda. Nella prova a cronometro la grande attesa per la sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar ha visto il Campione Olimpico di Parigi 2024 dare una sonora lezione al campione sloveno. Nella cronometro ind - facebook.com Vai su Facebook
Diretta #RaiSport Domenica #21Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo https://digital-news.it/palinsesti/rai/rai-sport/9432/diretta-rai-sport-domenica-21-settembre-2025-mondiali-atletica-leggera-pallavolo-ciclismo… @RaiSport - X Vai su X
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Evenepoel fa tris dominando, Pogacar giù dal podio; Mondiali di ciclismo su strada Kigali 2025: tutte le gare e i risultati LIVE; LIVE! Si parte con le crono Mondiali: Ganna non c'è, grande attesa Evenepoel vs Pogacar.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo ... Segnala oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Da oasport.it