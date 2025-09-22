CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 14:01 Il primo italiano a prendere il via sarà Alessandro Borgo alle 15:06. 13:58 Il primo riferimento cronometrico si trova ai 10.6 km dalla partenza. 13:55 Partito Tiemoko Diamoutene (Mali), già sul tracciato Said Malale (Tanzania). 13:53 Jarno Widar (Belgio), uno dei favoriti per una medaglia, ha rinunciato alla cronometro per concentrarsi sulla prova in linea di venerdì. 13:50 Partito il ruandese Etienne Tuyziere. Inizia ufficialmente la cronometro mondiale maschile U23. 13:49 L’Italia schiera Alessandro Borgo e Lorenzo Finn per questa crono iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: inizia ufficialmente la prova