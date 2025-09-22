LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | Gajdulewicz in testa partito Lorenzo Finn
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 15.50 Partito Jakob Soderqvist (Svezia), ultimo atleta a partire in questa cronometro. 15.50 Terzo tempo al primo intermedio per Thornley che è transitato con 10? di ritardo da Pringle. 15.49 Attesi al primo rilevamento cronometrico prima Callum Thornley e poi Lorenzo Finn. 15.48 Secondo tempo per Hector Alvarez che chiude con 11? di ritardo dal polacco. 15.47 Arriva Hector Alvarez che potrebbe insidiare il tempo di Gajdulewicz. 15.46 Termina la gara di Alessandro Borgo che ha chiuso in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
Ciclismo, nella cronometro ai Mondiali di Kigali, Tadej Pogacar s'inchina a Remco Evenepoel. Cos'è accaduto? Il commento di #Claudio #Ghisalberti su Malpensa24 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: inizia ufficialmente la prova; LIVE! Dopo il bronzo di Venturelli si spera con Borgo e Lorenzo Finn.
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo ... Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Riporta oasport.it