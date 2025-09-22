LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | Gajdulewicz in testa partito Lorenzo Finn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 15.50 Partito Jakob Soderqvist (Svezia), ultimo atleta a partire in questa cronometro. 15.50 Terzo tempo al primo intermedio per Thornley che è transitato con 10? di ritardo da Pringle. 15.49 Attesi al primo rilevamento cronometrico prima Callum Thornley e poi Lorenzo Finn. 15.48 Secondo tempo per Hector Alvarez che chiude con 11? di ritardo dal polacco. 15.47 Arriva Hector Alvarez che potrebbe insidiare il tempo di Gajdulewicz. 15.46 Termina la gara di Alessandro Borgo che ha chiuso in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

