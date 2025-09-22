LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | Finn chiude forte e spera nella medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 16.21 Fuori dal podio Finn!! Decomble finisce forte e chiude a 17 centesimi di secondo da Pringle. 16.19 Decomble è sulla salita finale, ma non sembra brillantissimo. La medaglia si gioca sul filo dei secondi. 16.17 Con ogni probabilità Soderqvist finirà davanti a Lorenzo Finn che per salire sul podio deve quindi sperare di mettersi dietro Maxime Decomble. Al terzo intermedio il francese aveva un vantaggio di 8 secondi sull’italiano 16.16 SECONDO!! Finn chiude forte ma non riesce a battere Pringle: l’italiano finisce alle spalle del neozelandese per appena 4?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: Finn chiude forte e spera nella medaglia

