16.02 Inizia la Cote de Kimihurura (1.3 km al 5.9% con punte all'11%) per Nate Pringle. 16.01 OTTIMO TEMPO DI FINN!! L'italiano transita al secondo intermedio con 7? di ritardo da Pringle ed è secondo. Gara in crescita per il talentino azzurro. 16.00 Pringle passa in testa al terzo rilevamento cronometrico con il tempo di 32.02, 54. Il neozelandese ha un vantaggio di 22? 15.59 Terzo tempo al secondo intermedio per Callum Thornley. Il britannico ha un ritardo di 24? da Pringle. 15.59 Pringle prende e passa Mateo Kalejmann, partito 2 minuti prima del neozelandese.

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: entra nel vivo la cronometro!! Walton in testa, Finn in crescita