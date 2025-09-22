LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | entra nel vivo la cronometro!! Walton in testa Finn in crescita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 16.02 Inizia la Cote de Kimihurura (1.3 km al 5.9% con punte all’11%) per Nate Pringle. 16.01 OTTIMO TEMPO DI FINN!! L’italiano transita al secondo intermedio con 7? di ritardo da Pringle ed è secondo. Gara in crescita per il talentino azzurro. 16.00 Pringle passa in testa al terzo rilevamento cronometrico con il tempo di 32.02, 54. Il neozelandese ha un vantaggio di 22? 15.59 Terzo tempo al secondo intermedio per Callum Thornley. Il britannico ha un ritardo di 24? da Pringle. 15.59 Pringle prende e passa Mateo Kalejmann, partito 2 minuti prima del neozelandese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
