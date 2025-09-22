LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | CHE BEFFA! Dominio di Soderqvist 4° Finn a 4? dall’argento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.53 16.36 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della cronometro maschile U23 dei Mondiali di ciclismo 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.34 Tredicesima posizione finale per Alessandro Borgo con un ritardo di 2? 13? da Soderqvist. 16.33 Che beffa per Lorenzo Mark Finn. L’italiano chiude la cronometro ai piedi del podio ad appena 4? dalla medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

