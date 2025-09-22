LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla partenza ufficiale della cronometro femminile U23
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13.50 10.35 L’atleta di casa Claudette Nyirarukundo sarà la prima a partire (10:53). 10.33 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti a Kigali, Ruanda. A breve il via della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo 2025, in programma la cronometro femminile U23. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La rassegna iridata in terra ruandese ha già regalato emozioni, ieri la prima giornata con i successi di Remco Evenepoel (Belgio) e Marlen Reusser (Svizzera) nelle due cronometro élite. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
