LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Ivanchenko comanda la cronometro U23 femminile Venturelli al via alle 11 | 54
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13.50 11.51 Seconda piazza per la canadese, 34.01.92 il tempo finale. 11.50 Rettilineo finale per Ava Holmgren. 11.48 La top three provvisoria: 1 – Alena Ivanchenko (nazionale atleti neutrali) – 33.18.60 2 – Anastasiya Samsonova (nazionale atleti neutrali) – 35.28.39 3 – Delfina Dibello (Argentina) – 36.16.62 11.46 Prima posizione per la russa Alena Ivanchenko! Il suo 33.18.60 è ora il tempo da battere. 11.45 Parte Fleur Moors, occhio alla prova della fiamminga. 11.44 Alena Ivanchenko va per la leadership provvisoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: prime fasi della cronometro maschile, attesa per i grossi calibri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio. Da oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo ... Scrive oasport.it