LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziata la cronometro U23 femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13.50 10.59 Asnath Jason per la nazionale della Tanzania. 10.58 Abra Nomessi (Togo) non parteciperà alla gara. 10.57 Suggestiva cornice di pubblico per la ruandese Claudette Nyirarukundo. 10.56 Anastasiya Samsonova a partire per la nazionale atleti neutrali. 10.55 Iniziata la prova anche per l’angolana De Araujo e per l’egiziana Darwish. 10.53 22.6 i km da percorrere, i due punti intermedi sono fissati rispettivamente al km 10.6 e al km 18. 10.51 Inizia la gara, partita l’atleta di casa Claudette Nyirarukundo (Ruanda)! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

