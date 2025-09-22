LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | fantastico bronzo per Venturelli! Crono U23 femminile dominata dalla britannica Backstedt
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13.50 12.47 Amici di OA Sport, termina qui la corrente Diretta testuale. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a seguire sul nostro sito tutte le notizie inerenti ai Mondiali di Kigali. Un saluto sportivo. 12.45 Inizio positivo di giornata per i nostri colori, il bronzo di Federica Venturelli ci regala la prima medaglia della rassegna iridata. Tra un’ora l’appuntamento con la cronometro U23 maschile, riponiamo le speranze in Lorenzo Finn. 12.44 Zoe Backstedt ha letteralmente dominato la crono, avversarie surclassate dalla potenza della britannica. 🔗 Leggi su Oasport.it
ciclismo - mondiali
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta
14:22 Nsengiyumva transita al secondo intermedio.
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo