CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13.50 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile U23, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La rassegna iridata in terra ruandese ha già regalato emozioni, ieri la prima giornata con i successi di Remco Evenepoel (Belgio) e Marlen Reusser (Svizzera) nelle due cronometro élite. Il percorso della gara odierna si sviluppa intorno a Kigali, partenza e arrivo fissati nella capitale del Ruanda. 22.6 i km complessivi, tracciato piuttosto ondulato con la presenza di due ascese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: da assegnare l’oro della cronometro femminile U23 dalle 10.53