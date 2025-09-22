Little big italy 22 settembre | telecamere a rio de janeiro e gli sfidanti dell’episodio

La nuova puntata di Little Big Italy torna con un episodio ricco di emozioni e scoperte, trasmettendo l’atmosfera autentica delle cucine italiane all’estero. La trasmissione, in onda dal 22 settembre alle ore 21:15 su NOVE, porta il pubblico alla scoperta di realtà italiane nel mondo, con un focus particolare sulla città di Rio de Janeiro. Il conduttore Francesco Panella guida gli spettatori attraverso le storie di italiani che hanno scelto di trasferirsi in Brasile per inseguire sogni e passioni legate alla cucina e alla cultura italiana. le riprese a rio de janeiro: tra tradizione e innovazione culinaria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Little big italy 22 settembre: telecamere a rio de janeiro e gli sfidanti dell’episodio

In questa notizia si parla di: little - italy

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Welcome to Italy, il Teatro Fontana svela la programmazione 2025-2026

Littleitaly Rechtenbach - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri domenica 22 giugno chi ha vinto tra Italia U21, La Notte del Cuore, Report e Sarabanda; Ecco la famiglia sarda che ha conquistato Bali con seadas, civraxiu e culurgiones; Ascolti del 22 giugno: Germania – Italia U21 e “La notte nel cuore”.

Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Rio de Janeiro vista mare - Lunedì 22 settembre 2025 va in onda la sesta puntata dell'ottava stagione di Little Big Italy, dedicata per la seconda volta a Rio de Janeiro, nella versione "vista mare". Si legge su ascoltitv.it

Little Big Italy, la puntata del 22 settembre: telecamere a Rio De Janeiro, chi sono gli sfidanti - In particolare, il padrone di casa torna, come già fatto in passato, a Rio De Janeiro, fra le città ... Lo riporta maridacaterini.it