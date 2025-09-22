Littizzetto fa gli auguri a Filippa Lagerbäck ma il messaggio preoccupa i fan | cosa è successo

Ilgiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre Filippa Lagerbäck ha compiuto 52 anni e non sono mancati gli auguri da parte di familiari e amici; fra questi si è distinto il messaggio di Luciana Littizzetto, grande amica dell'ex modella svedese. I follower della Lagerbäck non hanno infatti potuto fare a meno di preoccuparsi leggendo il contenuto di ciò che l'attrice torinese ha postato su Instagram. "Tanti auguri tesorina. Sarà un compleanno diverso dal solito per cui ti do tanti baci, ma più del solito", è stato il messaggio di auguri lasciato da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck. Le due hanno un forte legame. Oltre ad essere colleghe e compagne in un programma tv, è nata una forte e sincera amicizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

littizzetto fa gli auguri a filippa lagerb228ck ma il messaggio preoccupa i fan cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - Littizzetto fa gli auguri a Filippa Lagerbäck, ma il messaggio preoccupa i fan: cosa è successo

In questa notizia si parla di: littizzetto - auguri

Luciana Littizzetto, gli auguri a Filippa Lagerback preoccupano i follower: «Un compleanno diverso dal solito, ti do tanti baci». Ecco...; Luciana Littizzetto compie 60 anni: gli auguri degli amici vip; Luciana Littizzetto, il messaggio per Filippa Lagerback preoccupa (ma il motivo è molto profondo).

littizzetto fa auguri filippaLittizzetto fa gli auguri a Filippa Lagerbäck, ma il messaggio preoccupa i fan: cosa è successo - Il messaggio di buon compleanno lasciato all'amica e collega ha suscitato qualche timore, ecco qual è il suo significato ... Riporta msn.com

littizzetto fa auguri filippaLuciana Littizzetto, il messaggio di auguri a Filippa Lagerback preoccupa i follower: «Un compleanno diverso dal solito, ti do tanti baci». Ecco il motivo - strano messaggio di auguri per il compleanno di Filippa Lagerback, sua storica collega alla trasmissione Che Tempo che Fa con Fabio Fazio. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Littizzetto Fa Auguri Filippa