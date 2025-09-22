Littizzetto fa gli auguri a Filippa Lagerbäck ma il messaggio preoccupa i fan | cosa è successo

Il 21 settembre Filippa Lagerbäck ha compiuto 52 anni e non sono mancati gli auguri da parte di familiari e amici; fra questi si è distinto il messaggio di Luciana Littizzetto, grande amica dell'ex modella svedese. I follower della Lagerbäck non hanno infatti potuto fare a meno di preoccuparsi leggendo il contenuto di ciò che l'attrice torinese ha postato su Instagram. "Tanti auguri tesorina. Sarà un compleanno diverso dal solito per cui ti do tanti baci, ma più del solito", è stato il messaggio di auguri lasciato da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck. Le due hanno un forte legame. Oltre ad essere colleghe e compagne in un programma tv, è nata una forte e sincera amicizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

