Litta Aisla Lazio | Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla
(Adnkronos) – "Il progetto Baobab è pensato soprattutto per i figli minori in un contesto di diagnosi di Sla", sclerosi alterale amiotrofica, "una situazione molto delicata. È un appiglio solido e serio – carattere distintivo di ogni progetto di Aisla – che mira a sostenere il percorso di crescita di questi bambini e bambine dentro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: litta - aisla
Litta (Aisla Lazio): Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla; Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): “L’associazione una seconda famiglia”; Marco Polo, lettera aperta al commissario regionale della sanità.
Litta (Aisla Lazio): "Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla" - 'Un appiglio solido e serio per sostenere percorso di crescita' dei bimbi che vivono con familiari colpiti da sclerosi laterale amiotrofica ... adnkronos.com scrive