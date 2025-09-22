Litta Aisla Lazio | Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla

(Adnkronos) – "Il progetto Baobab è pensato soprattutto per i figli minori in un contesto di diagnosi di Sla", sclerosi alterale amiotrofica, "una situazione molto delicata. È un appiglio solido e serio – carattere distintivo di ogni progetto di Aisla – che mira a sostenere il percorso di crescita di questi bambini e bambine dentro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it