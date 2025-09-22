Lite tra donne finisce nel sangue nel napoletano 3 le accoltellate trasportate la scorsa notte al pronto soccorso; le indagini affidate alla Polizia

La rissa avrebbe coinvolto in tutto 6 donne; ad avere la peggio 3 di loro, tutte imparentate, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco dove sono state medicate Lite tra donne finisce nel sangue nel napoletano, 3 le accoltellate trasportate la scorsa notte al pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

