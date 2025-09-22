L’Italia si ferma per Gaza Scontri tra polizia e manifestanti a Milano | 10 fermati e 60 agenti feriti A Roma occupata la facoltà di Lettere della Sapienza – I video

Sono proseguiti per tutta la giornata gli scioperi e le manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese. A Roma i manifestanti sono entrati nell’Università La Sapienza. Alcune ore fa è stata riaperta l’autostrada A14 a Bologna e la tangenziale della città, dopo che un corteo ha fatto irruzione interrompendo il traffico. La polizia ha caricato e dopo aver riaperto il tratto stradale ha fermato 8 manifestanti. Si sono registrati disagi da nord a sud, con Milano che sembra essere la città più colpita dai disordini, anche violenti. Nel capoluogo lombardo sono oltre una decina i manifestanti fermati per i disordini di oggi, dove sono rimasti feriti o contusi una sessantina di esponenti delle forze dell’ordine, dei quali 23 già portati in ospedale e certificati. 🔗 Leggi su Open.online